Résultat de la législative à Colombelles : en direct

12/06/22 17:16

L'un des critères principaux des législatives sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Colombelles. La crainte d'une reprise de la pandémie de coronavirus pourrait entre autres de faire baisser la participation à Colombelles (14460). Au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 32,39% des électeurs de l'agglomération. L'abstention était de 31,02% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

À Colombelles, Marine Le Pen finissait à la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 28,5% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 27,96%. Suivaient, avec 23,25%, Emmanuel Macron et enfin, à 3,95%, Yannick Jadot. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront sans doute remettre en question ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 29% des suffrages au premier tour à Colombelles, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et celui qui était candidat à sa propre réélection avaient obtenu 28% et 23% des votes. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en décrochant 54% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 46% des voix exprimés lors des résultats. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Quel postulant à l'Assemblée nationale les habitants de Colombelles installeront-ils en première place des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?