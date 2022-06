Résultat de la législative à Comps : 2e tour en direct

19/06/22 18:58

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Comps sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Comps. En direct 18:58 - Le bloc Insoumis et alliés 2e pour ces législatives à Comps Un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022, en France, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. À Comps, sa tête d'affiche avait atteint 24,84% des suffrages le dimanche 12 juin. Ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 16,41%, 3,4%, 0,58% et 1,94% il y a deux mois. Autrement dit un point de départ théorique de 22,33% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Comps. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Comps ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut cependant tenir compte des spécificités des territoires, comme à Comps. A l'occasion du 1er round de l'élection législative, le 12 juin dernier, les citoyens de Comps ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a réuni 41,07% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 24,84% des suffrages. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 17,69% des votes. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat des législatives 2022 à Comps ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour le deuxième tour des élections législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 20,52% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 17,68% au premier tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Dimanche dernier, 50,78% des inscrits sur les listes électorales de Comps avaient boudé les urnes. 10:30 - C'est parti pour les élections législatives 2022 à Comps ! Si vous tâtonnez encore sur les prétendants finalistes de cette deuxième manche dans l'unique circonscription de Comps, pas de stress. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultats des législatives 2022 à Comps - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Comps aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Pascale Bordes Rassemblement National Anthony Cellier Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Comps - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Comps

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Comps Pascale Bordes (Ballotage) Rassemblement National 30,08% 41,07% Anthony Cellier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,77% 17,69% Sabine Oromi Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,66% 24,84% Blandine Arnaud Les Républicains 6,73% 3,25% Jean-Marie Moulin Reconquête ! 6,64% 5,84% Monique Novaretti Parti radical de gauche 3,33% 1,62% Catherine Michon Ecologistes 1,84% 2,11% Joëlle Scaramozzino Ecologistes 1,76% 1,30% Christophe Prévost Régionaliste 1,35% 1,30% Jean Egéa Divers extrême gauche 0,62% 0,81% Anne Guichard Divers 0,21% 0,16% Participation au scrutin Circonscription Comps Taux de participation 48,84% 49,22% Taux d'abstention 51,16% 50,78% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,48% Nombre de votants 46 651 630

Le résultat de l'élection législative 2022 à Comps est officiel. Dans la 3ème circonscription du Gard, les 1280 citoyens de Comps ont choisi la candidature Rassemblement National. Pascale Bordes a engrangé 41% des suffrages. Sabine Oromi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Anthony Cellier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décrochent 25% et 18% des votes. Ces données ne traduisent cependant pas la totalité des votes au niveau de la 3ème circonscription du Gard, 49 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de l'abstention atteint 51% des citoyens inscrits sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription du Gard (soit 650 non-votants).

Législatives 2022 à Comps : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs votant à Comps (30) seront incités à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Vers quel candidat iront-ils ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 42,7% des votes au premier tour à Comps. L'ancienne députée européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 16,4% et 16,1% des votes. Le choix des électeurs de Comps était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (64,6% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 35,4% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ?