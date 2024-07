Résultat des législatives 2024 à Saint-Victor-la-Coste (30290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche n'a pas bougé à Saint-Victor-la-Coste par rapport à la Nupes il y a deux ans Combien va faire le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme plus proche du RN dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28% des voix affichés à l'échelle du pays sont un premier indice. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Victor-la-Coste, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,41% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 23,74% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,48% pour Yannick Jadot, 3,71% pour Fabien Roussel et 1,6% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 21 points à Saint-Victor-la-Coste Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera déterminant localement pour cette élection législative 2024. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 21 points à Saint-Victor-la-Coste entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori au second tour Le nombre de votes en faveur du RN sera ainsi le principal enseignement au niveau local pour le seond tour de cette élection législative. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il encore gagner à Saint-Victor-la-Coste ? Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Victor-la-Coste, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 28,66% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 30,46% pour Anthony Cellier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il obtenait pourtant 51,27% des voix, devant les candidats Ensemble ! (48,73%). C'est donc Pascale Bordes chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

20:05 - Nouveau coup de force pour le RN à Saint-Victor-la-Coste ce dimanche ? Grâce à 49,84% des voix, Pascale Bordes (Rassemblement National) a pris les devants à Saint-Victor-la-Coste, le 30 juin pour le premier tour de la législative. Sabine Oromi (Nouveau Front populaire) recueillait 23,41%. A la 3e position, Christian Baume (Majorité présidentielle) ramassait 18,89% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Pascale Bordes rassemblant cette fois 47,48%, devant Sabine Oromi avec 22,91% et Christian Baume avec 19,21%.

19:21 - Participation à Saint-Victor-la-Coste : un sursaut par rapport aux européennes Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Dimanche dernier, 72,39% des électeurs de Saint-Victor-la-Coste ont voté lors du 1er round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 58,5% des électeurs de Saint-Victor-la-Coste (30) avaient effectivement pris part au scrutin, contre une participation de 52,54% lors du scrutin européen de 2019. Pour comparer, au niveau de la France, la participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à Saint-Victor-la-Coste L'une des clés des élections législatives est immanquablement la participation. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Victor-la-Coste lors du premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 27,61%. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 18,11% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 20,1% au deuxième tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,87% au premier tour et 52,16% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Victor-la-Coste ? L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des ménages pourrait inciter les habitants de Saint-Victor-la-Coste à ne pas rester chez eux.

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Victor-la-Coste façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Saint-Victor-la-Coste, le scrutin est en cours. Avec ses 2 205 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 133 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 26,5% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 31,47% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 45,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 280,95 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, Saint-Victor-la-Coste incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.