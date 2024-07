Résultat des législatives 2024 à Castillon-du-Gard (30210) – 2e tour [PUBLIE]

Le résultat de la formation de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Avec une projection rapide, on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

Le 30 juin 2024, les habitants de Castillon-du-Gard ont plébiscité Pascale Bordes (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 45,13% des suffrages. Christian Baume (Ensemble pour la République) et Sabine Oromi (Union de la gauche) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 24,95% et 18,69% des votants. Pascale Bordes était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 47,48%, devant Sabine Oromi avec 22,91% et Christian Baume avec 19,21%.

17:29 - Castillon-du-Gard : démographie, élections et stratégies politiques

La démographie et la situation socio-économique de Castillon-du-Gard façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 10,39% et une densité de population de 94 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (73,82%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 683 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,32%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,63%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,52%, comme à Castillon-du-Gard, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.