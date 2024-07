Résultat des législatives 2024 à Vers-Pont-du-Gard (30210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Vers-Pont-du-Gard, quels sont les scénarios de reports des voix en faveur de la gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? La question est encore posée avec plus de force encore pour ce second tour. Premier indicateur : le bloc a réuni 28,06% des votes au niveau de l'Hexagone dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. La somme de voix semble importante. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Vers-Pont-du-Gard, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,76% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 26,13% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 20 points à Vers-Pont-du-Gard Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Vers-Pont-du-Gard entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Vers-Pont-du-Gard ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN en tête aux dernières législatives à Vers-Pont-du-Gard Le nombre de votes du Rassemblement national sera ainsi l'enseignement majeur au niveau local pour le second tour de cette élection du Parlement 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti frontiste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Vers-Pont-du-Gard ? Il y a deux ans, lors des législatives à Vers-Pont-du-Gard, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 27,04% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 27,43% pour Anthony Cellier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il culminait pourtant à 50% des votes, devant les candidats Ensemble ! (50,00%). C'est ainsi Pascale Bordes chez les lepénistes qui l'emportait.

20:05 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Vers-Pont-du-Gard ce dimanche ? A en croire les projections des sondeurs publiées dès la fin du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de rafler pas loin de 250 sièges au terme du second tour des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République préserveraient entre 95 et 125 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales. Grâce à 47,85% des voix, Pascale Bordes (Rassemblement National) a pris la pôle position à Vers-Pont-du-Gard, le 30 juin lors du 1er round de la législative. En 2e position, Sabine Oromi (Front populaire) captait 25,76%. De son côté, Christian Baume (Ensemble !) récupérait 18,13% des votants. Pascale Bordes était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 47,48%, devant Sabine Oromi avec 22,91% et Christian Baume avec 19,21%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Vers-Pont-du-Gard ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est également nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Vers-Pont-du-Gard a été de 73,93%, dépassant de 15 points celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux de participation s'élevait effectivement à 58,48% au sein de Vers-Pont-du-Gard (30), à comparer avec une participation de 59,66% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter lors du second tour des législatives 2024 à Vers-Pont-du-Gard ? À Vers-Pont-du-Gard, l'abstention est l'une des clés de ces législatives 2024. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Vers-Pont-du-Gard était de 73,93%. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 82,74% dans la localité. La participation était de 80,35% au second tour, soit 1 206 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 51,72% au premier tour. Au deuxième tour, 48,45% des votants se sont déplacés. La méfiance vis à vis des politiques est de nature à ramener les habitants de Vers-Pont-du-Gard vers les urnes.

17:29 - Démographie et politique à Vers-Pont-du-Gard, un lien étroit Quel portrait faire de Vers-Pont-du-Gard, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 058 logements pour 1 773 habitants, la densité de la commune est de 97 hab/km². Ses 193 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 17,03% des résidents sont des enfants, et 8,4% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 34,82% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 36,41% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1825,84 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Pour finir, Vers-Pont-du-Gard incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.