Résultat des législatives 2024 à Tresques (30330) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Tresques à dépasser ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est électoralement incertain dans cet épilogue. Le 30 juin, ce sont 28,06% des votes qu'a récoltés le bloc au niveau national, contre moins de 26% pour la Nupes en 2022. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Tresques, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 24,13% des votes dans la commune. Une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a nettement séduit à Tresques L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Tresques ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori ce soir Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera ainsi scruté à la loupe pour le second tour de cette élection du Parlement, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le mouvement lepéniste va-t-il encore gagner à Tresques, comme en 2022 ? Le RN parvenait aussi à tirer son épingle du jeu à Tresques au cours des élections des députés il y a deux ans. C'est en effet Pascale Bordes qui arrivait en tête au premier tour avec 31,60% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 54,91%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,09%.

20:05 - Pascale Bordes (Rassemblement National) déjà devant avec 49,45% à Tresques aux législatives Avec 49,45% des votes, Pascale Bordes (Rassemblement National) a pris la pôle position à Tresques, dimanche 30 juin 2024 lors du 1er tour des législatives. Un résultat qui lui a permis de passer devant Sabine Oromi (Front populaire) et Christian Baume (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 24,13% et 18,49% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Pascale Bordes accumulant cette fois 47,48%, devant Sabine Oromi avec 22,91% et Christian Baume avec 19,21%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Tresques ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Dimanche dernier, la participation lors du premier tour des législatives 2024 à Tresques était de 71,58%, surpassant celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 1 585 inscrits sur les listes électorales à Tresques, 60,69% avaient effectivement pris part au scrutin. Le taux de participation était de 55,65% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Tresques lors de la deuxième manche des législatives ? À Tresques, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter la participation. Dans la commune, 28,42% des électeurs se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,35% au premier tour et 47,25% au second tour. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,13% au niveau de la commune. L'abstention était de 21,32% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des ménages sont de nature à pousser les citoyens de Tresques à ne pas rester chez eux.

17:29 - Tresques : législatives et dynamiques démographiques Quelle influence la population de Tresques exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 16,08% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 36,38% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,33%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 843 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,47%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,38%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Tresques mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,55% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.