Résultat des législatives 2024 aux Angles : les premiers chiffres du 2e tour

Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut également analyser les résultats des consultations politiques passées. Le 1er round des législatives 2024 aux Angles a connu une participation de 73,35%, supérieure à celle des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 62,32% des électeurs des Angles avaient effectivement participé au vote, à comparer avec une participation de 59,71% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures.

Comprendre l'électorat des Angles : un regard sur la démographie locale

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Les Angles fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 480 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 147 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 527 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (19,04%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 234 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 5,85%, Les Angles est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 186 euros/an, la ville aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 aux Angles écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.