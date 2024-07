Résultat des législatives 2024 à Saint-Geniès-de-Comolas (30150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - La gauche plus haut à Saint-Geniès-de-Comolas par rapport à la Nupes Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 22,51% des voix à Saint-Geniès-de-Comolas. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 21,26% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national a largement gagné du terrain à Saint-Geniès-de-Comolas Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera l'enseignement majeur localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. La progression du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Saint-Geniès-de-Comolas entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score à Saint-Geniès-de-Comolas pour le RN aux législatives 2024 ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enjeu localement pour le second tour de ces élections. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il encore gagner à Saint-Geniès-de-Comolas ? Le Rassemblement national réalisait également un puissant démarrage à Saint-Geniès-de-Comolas il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Pascale Bordes qui arrivait en pôle position au premier tour avec 33,48% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 52,08%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,92%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Saint-Geniès-de-Comolas Selon les enquêtes dévoilées d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait gagner entre 210 et 250 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union de la gauche devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste préserveraient entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Geniès-de-Comolas ont préféré Pascale Bordes (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 50,54% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Sabine Oromi (Front populaire) et Christian Baume (Majorité présidentielle) avec respectivement 22,51% et 16,39% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Pascale Bordes glanant cette fois 47,48%, devant Sabine Oromi avec 22,91% et Christian Baume avec 19,21%.

19:21 - Au moment des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Saint-Geniès-de-Comolas ? Au fil des dernières années, les 2 045 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Geniès-de-Comolas a atteint 28,6%, en dessous de 12 points de celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 470 inscrits sur les listes électorales à Saint-Geniès-de-Comolas, 40,61% avaient en effet déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 48,33% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Saint-Geniès-de-Comolas ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Saint-Geniès-de-Comolas ? Dans la commune, le pourcentage d'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 28,6%. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,12% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 22,39% au second tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,16% au premier tour et 54,45% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Geniès-de-Comolas ce soir ? Les habitants des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Saint-Geniès-de-Comolas ?

17:29 - Les données démographiques de Saint-Geniès-de-Comolas révèlent les tendances électorales Dans les rues de Saint-Geniès-de-Comolas, le scrutin est en cours. Avec ses 2 010 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 113 entreprises, Saint-Geniès-de-Comolas est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,39%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,46% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 41,75% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 375,40 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Saint-Geniès-de-Comolas, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.