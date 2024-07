Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-lès-Avignon : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les données démographiques de Villeneuve-lès-Avignon révèlent les tendances électorales

En pleine campagne électorale législative, Villeneuve-lès-Avignon se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 27,22% de cadres supérieurs pour 12 617 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 1 189 entreprises, Villeneuve-lès-Avignon est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,04%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La présence de 420 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, près de 50,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 521,94 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Finalement, à Villeneuve-lès-Avignon, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.