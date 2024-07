Résultat des législatives 2024 à Connaux (30330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Connaux comme objectif ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 17,85% des suffrages à Connaux. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 18,36% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le RN a fortement progressé à Connaux Le résultat des législatives au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Connaux entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Connaux ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Connaux, comme en 2022 ? Les législatives avaient déjà offert un beau démarrage pour le RN à l'époque à Connaux. On retrouvait en effet Pascale Bordes au sommet au premier tour, avec 37,55% dans la ville. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 58,35%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,65%.

20:05 - Déjà 54,87% pour le RN à Connaux aux élections législatives Au soir du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin, les électeurs de Connaux ont plébiscité Pascale Bordes (Rassemblement National), qui a réuni 54,87% des suffrages. Sabine Oromi (Front populaire) et Christian Baume (Ensemble pour la République) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 17,85% et 17,65% des électeurs. C'est aussi Pascale Bordes qui terminait en tête dans la 3ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 47,48%, devant Sabine Oromi avec 22,91% et Christian Baume avec 19,21%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport aux européennes à Connaux ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Connaux, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 était de 74,13%, dépassant celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 61,2% des électeurs de Connaux (30) avaient effectivement pris part au vote. Le taux de participation était de 56,15% pour les élections européennes de 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation aux européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Connaux lors de la deuxième étape des législatives ? Le niveau d'abstention constitue sans aucun doute un facteur primordial des législatives 2024. Le taux de participation à Connaux pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 74,13%, dimanche dernier. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 431 personnes en âge de voter dans la commune, 80,22% étaient allées voter. La participation était de 79,61% au deuxième tour, ce qui représentait 1 140 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,23% au premier tour et 48,46% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages, combinée avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine pourraient modifier les choix que feront les électeurs de Connaux (30330).

17:29 - Connaux : enjeux locaux et perspectives électorales Quel portrait faire de Connaux, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 867 logements pour 1 698 habitants, la densité de la commune est de 174 habitants par km². Ses 129 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (83,04%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 34,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 287,75 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, à Connaux, les problématiques locales rejoignent celles de la France.