Résultat des législatives 2024 à Remoulins (30210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Une fourchette de 24% à 25,53% pour la gauche à Remoulins L'autre question qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après la construction du Front populaire pour ces élections législatives. L'ensemble a réuni un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,53% des bulletins à Remoulins. Un score plus élevé de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 21 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Remoulins Le score obtenu par le Rassemblement national sera déterminant pour cette législative, au niveau local, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Il est donc possible, si les reports de voix sont favorables, que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national vainqueur aux législatives il y a deux ans à Remoulins Le score obtenu par le RN sera ainsi déterminant pour le second tour de cette élection législative, au niveau local, comme au niveau national. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau gagner à Remoulins, comme en 2022 ? Les élections législatives avaient déjà donné un excellent score pour le Rassemblement national à l'époque à Remoulins. C'est en effet Pascale Bordes qui se plaçait en tête au premier tour avec 31,94% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 60,98%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,02%.

20:05 - Pascale Bordes (Rassemblement National) déjà devant avec 52,02% à Remoulins aux législatives Lors du premier round des législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Remoulins ont placé en tête Pascale Bordes (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 52,02% des votes. Sabine Oromi (Front populaire) et Christian Baume (Ensemble !) suivaient grâce à 25,53% et 13,42% des électeurs dans la ville. C'est aussi Pascale Bordes qui arrivait en pôle position dans la 3ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 47,48%, devant Sabine Oromi avec 22,91% et Christian Baume avec 19,21%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Remoulins aux dernières élections L'analyse des derniers scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Le pourcentage de participation lors du 1er round des législatives 2024 à Remoulins a été de 64,13%, surpassant celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, le taux de participation s'était effectivement hissé à 51,42% des inscrits sur les listes électorales de Remoulins (30), à comparer avec une participation de 51,34% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'abstention peut-elle monter lors du 2e tour des législatives 2024 à Remoulins ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Remoulins ? Le pourcentage de participation à Remoulins s'élevait à 64,13% pour le premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 73,31% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 71,46% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 277 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 atteignait 42,55% au premier tour et 42,49% au deuxième tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Remoulins (30210).

17:29 - Remoulins : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Remoulins peut-elle influencer le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 282 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 19,16%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2083,89 €/mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,72%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,67%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Remoulins mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,81% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.