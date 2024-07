Résultat des législatives 2024 à Tavel (30126) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Tavel, quels pourraient être les reports des voix pour la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024 a accumulé les votes du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle de l'Hexagone, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour ce dimanche. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 24,36% des bulletins à Tavel. Un score à compléter néanmoins avec les 23,26% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - L'extrême droite a lourdement gagné du terrain à Tavel en 2 ans Le résultat obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin pour ces élections 2024 au niveau local, comme au niveau national. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Tavel entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. En faisant une projection rapide, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Tavel ? Le nombre de votes du RN sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette élection des députés au niveau local. Le parti lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Tavel, comme en 2022 ? Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Tavel. C'est en effet Pascale Bordes qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 29,84% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 51,35%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,65%.

20:05 - Des législatives positives pour le Rassemblement national à ce stade A en croire les projections des sondeurs établies dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait rafler moins de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient conserver une centaine de sièges. Il faudra cependant prendre en compte les habitudes locales. Avec 45,73% des bulletins de vote, Pascale Bordes (Rassemblement National) a pris les devants à Tavel, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er tour de l'élection législative. Sabine Oromi (Nouveau Front populaire) et Christian Baume (Ensemble pour la République) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 24,36% et 17,33% des votants à l'échelle municipale. Pascale Bordes était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 47,48%, devant Sabine Oromi avec 22,91% et Christian Baume avec 19,21%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Tavel ? Au cours des dernières années, les 2 078 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. À Tavel, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 27,38%, inférieur de 14 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 41,19% dans la commune de Tavel. Le taux d'abstention était de 45,8% lors des européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 72,63% de participation lors du premier round des élections législatives à Tavel À Tavel, l'une des clés des élections législatives est immanquablement l'ampleur de l'abstention. 27,38% des électeurs de Tavel se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,04% au premier tour. Au deuxième tour, 52,17% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Tavel ce soir ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 630 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 22,7% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,69% au premier tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Tavel ?

17:29 - Analyse démographique des législatives à Tavel Dans la commune de Tavel, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,84% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 97 habitants/km² et 47,93% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de familles ne détenant aucune voiture (17,68%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 786 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,36%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,12%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Tavel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,56% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.