Résultat des législatives 2024 à Saze (30650) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Quels pourraient être les reports des voix pour le Front populaire à Saze ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,97% des voix à Saze. Une somme à comparer néanmoins avec les 18,47% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,59% pour Yannick Jadot, 1,86% pour Fabien Roussel et 0,78% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 16 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Saze Le nombre de votes du RN sera un enseignement majeur pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 16 points sur place entre 2022 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au RN il y a deux ans Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du RN lors de ces législatives sera ainsi très commenté. Le RN va-t-il de nouveau s'imposer à Saze, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Saze lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. On retrouvait en effet Pascale Bordes en tête au premier tour, avec 31,28% dans la ville. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 54,67%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,33%.

20:05 - Quel verdict pour le RN ce soir à Saze ? Avec 47,26% des votes, Pascale Bordes (Rassemblement National) a pris la tête à Saze, le 30 juin 2024 au soir du 1er round des législatives. Sabine Oromi (Union de la gauche) et Christian Baume (Ensemble pour la République) suivaient grâce à, dans l'ordre, 21,97% et 19,98% des votants dans la ville. Même première place concernant le vote de la 3ème circonscription du Gard, Pascale Bordes accumulant cette fois 47,48%, devant Sabine Oromi avec 22,91% et Christian Baume avec 19,21%.

19:21 - Et que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Saze ? L'analyse des résultats des précédentes élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Les chiffres montrent un taux d'abstention de 23,91% au 1er tour des élections législatives 2024 à Saze, inférieur à celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 608 inscrits sur les listes électorales à Saze, 37,94% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 39,78% en 2019. Pour information, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation à Saze va-t-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 ? La participation est à n'en pas douter l'une des clés des législatives. Les résidents de Saze ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 76,09%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,78% au premier tour. Au second tour, 50,41% des votants se sont déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 82,19% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,88% au second tour, c'est-à-dire 1 290 personnes. Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saze ?

17:29 - Élections à Saze : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Saze mettent en lumière des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des élections législatives. Avec 31% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,73%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 713 euros par an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 829 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,87%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,54%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saze mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,12% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.