Résultat de la législative à Connaux : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Connaux dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 19:02

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Connaux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Connaux. En direct 19:02 - La Nouvelle union populaire était arrivée en 3e position à Connaux il y a sept jours La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait espérer glaner 20,78% à Connaux avant ces élections légilsatives. L'équivalent du cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a obtenu 18,36% des suffrages au 1er tour de la législative il y a une semaine dans les 2 bureaux de vote de Connaux. La Nupes avait ainsi terminé troisième. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Connaux ? Au soir du premier tour des élections législatives, le 12 juin dernier, les citoyens de Connaux ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a engrangé 37,55% des voix. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale récupèrent dans l'ordre 23,78% et 18,36% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. 13:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Connaux ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, l'abstention aux législatives atteignait 57,36% au deuxième round contre 44,6% en 2012. L'analyse des résultats des précédentes consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 51,45% au niveau de Connaux au premier tour. L'abstention était de 47,63% pour le second tour. 10:30 - Nouveau jour des élections à Connaux ce dimanche ! Les paramètres de cette deuxième étape des législatives à Connaux sont simples : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour booster la part d'inscrits mobilisés.

Résultats des législatives 2022 à Connaux - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Connaux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Pascale Bordes Rassemblement National Anthony Cellier Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Connaux - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Connaux

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Connaux Pascale Bordes (Ballotage) Rassemblement National 30,08% 37,55% Anthony Cellier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,77% 23,78% Sabine Oromi Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,66% 18,36% Blandine Arnaud Les Républicains 6,73% 4,45% Jean-Marie Moulin Reconquête ! 6,64% 8,76% Monique Novaretti Parti radical de gauche 3,33% 1,53% Catherine Michon Ecologistes 1,84% 1,81% Joëlle Scaramozzino Ecologistes 1,76% 1,81% Christophe Prévost Régionaliste 1,35% 1,11% Jean Egéa Divers extrême gauche 0,62% 0,70% Anne Guichard Divers 0,21% 0,14% Participation au scrutin Circonscription Connaux Taux de participation 48,84% 51,23% Taux d'abstention 51,16% 48,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,27% Nombre de votants 46 651 730

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Connaux. La candidature Rassemblement National arrache la première position chez les 1425 électeurs inscrits dans la 3ème circonscription du Gard résidant à Connaux. Le taux d'abstention atteint 49% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 695 non-votants. Au niveau de la commune, Pascale Bordes a enregistré 38% des suffrages. Elle arrive devant Anthony Cellier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sabine Oromi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent respectivement 24% et 18% des voix. Ces données ne reflètent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription, 49 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Gard.

Législatives 2022 à Connaux : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 36% des voix au premier tour à Connaux. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 13% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Connaux gratifiée de 60% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 40% des suffrages. Les votants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Connaux (30) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront priés de participer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.