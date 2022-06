Résultat de la législative à Contrexéville : en direct

12/06/22 11:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Contrexéville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:25 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Contrexéville Le scrutin est lancé depuis plusieurs heures à Contrexéville et il n'est pas trop tard pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Contrexéville

Les élections législatives 2022 auront lieu à Contrexéville comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription des Vosges

Tête de liste Liste Christophe Laurent Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sébastien Humbert Rassemblement National Jocelyne Jabrin Reconquête ! Jean-Jacques Gaultier Les Républicains Christian Franqueville Divers gauche François-Xavier Wein Nouvelle union populaire écologique et sociale Thierry Morales Ecologistes Camille Bailly Divers extrême gauche Joris Huriot Divers gauche

Législatives 2022 à Contrexéville : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35% des suffrages au premier tour à Contrexéville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21% et 21% des votes. Le choix des administrés de Contrexéville était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (59% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 41% des votes. Les électeurs de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 3 415 habitants de Contrexéville (Vosges) seront incités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.