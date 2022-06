Résultat de la législative à Corte : en direct

17:14 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Corte ?

Le président sortant avait obtenu 18,6% des voix à Corte, à la dernière élection à la présidence de la République contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait enregistré 23,63% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,37% (contre 22%). Les indications nationales des ultimes semaines changeront peut-être la situation et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%.