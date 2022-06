Résultat de la législative à Dangé-Saint-Romain : en direct

12/06/22 19:20

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Dangé-Saint-Romain sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:20 - Du côté de la gauche, les 13,28% de Mélenchon à Dangé-Saint-Romain font saliver Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des enjeux de ces élections législatives, à Dangé-Saint-Romain comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 13,28% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,89% et 1,42% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 17,59% pour la coalition de gauche dans la commune. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Dangé-Saint-Romain ? L'élection présidentielle d'avril, à Dangé-Saint-Romain, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 34,95% des suffrages. En seconde position, se trouvait Emmanuel Macron à 25,32%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,28% et Éric Zemmour à 5,25%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche près de 28% des suffrages à l'échelle nationale, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les tendances nationales des dernières heures viendront peut-être modifier cette donne et donc le résultat des législatives dans la cité, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Il faut se rappeler que la coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - À Dangé-Saint-Romain, le chiffre phare de ces législatives reste l'abstention Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères essentiels du scrutin législatif à Dangé-Saint-Romain. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 27,04% au sein de la localité. Le taux d'abstention était de 25,51% au premier tour. L'inflation qui pèse sur les finances des Français, cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient susceptibles d'éloigner les électeurs de Dangé-Saint-Romain des urnes. 11:30 - Le score de l'abstention à l'occasion des législatives 2022, un élément essentiel à Dangé-Saint-Romain ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Pendant les dernières élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 57,77% au premier tour au sein de Dangé-Saint-Romain. Le taux d'abstention était de 51,13% au second round. 09:30 - Quelques données clés pour les élections législatives 2022 à Dangé-Saint-Romain Au cas où vous êtes toujours dans le doute concernant les 9 prétendants au premier tour dans la seule circonscription de Dangé-Saint-Romain, ne paniquez pas. Les bureaux de vote seront vérouillés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Dangé-Saint-Romain

Les élections législatives 2022 auront lieu à Dangé-Saint-Romain comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Vienne

Législatives 2022 à Dangé-Saint-Romain : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 35% des voix au premier tour à Dangé-Saint-Romain. La finaliste perdante de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 13% des votes. Le choix des habitants de Dangé-Saint-Romain était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (54% des suffrages), abandonnant ainsi 46% des suffrages à Emmanuel Macron. Les citoyens de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 3 033 électeurs de Dangé-Saint-Romain (86220) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quelle candidature iront-ils ?