Résultat de la législative à Derval : en direct

12/06/22 11:25

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Derval ( Loire-Atlantique ) seront incités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 33.3% des suffrages au premier tour à Derval, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 22.6% et 20.2% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Derval grâce à 62.7% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 37.3% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour acquérir une majorité à l'Assemblée ?