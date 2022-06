En direct

19:27 - Quel résultat pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Erbray ? Les habitants d'Erbray avaient donné 17,12% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape première de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,63% et 1,78% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 22,53% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Erbray.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Erbray ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Erbray. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position à la dernière présidentielle à Erbray avec 32,58% des votes, au premier round. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 24,67%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 17,12% et Valérie Pécresse à 5,11%. Pourtant, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Erbray Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Erbray ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que son impact sur les prix du gaz et de l'essence sont notamment susceptibles de priver les urnes de leurs citoyens à Erbray (44110). Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,19% des votants de la ville, contre une participation de 75,83% au premier tour, soit 1 741 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Erbray, les chiffres de la participation à l'occasion des législatives 2022 seront un élément fort Les législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins. Cinq années plus tôt, lors des législatives, 56,14% des personnes en capacité de participer à une élection à Erbray avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 47,17% au tour deux.