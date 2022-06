Résultat de la législative à Étain : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Étain dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:25

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Étain sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Étain. En direct 17:25 - Quelle issue pour le second tour des élections à Étain ? Grâce à 33,14% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Étain dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier tour des élections législatives. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 19,51% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 15,69% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer le résultat des législatives 2022 à Étain ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Cinq ans auparavant, au moment des législatives, parmi les 2482 personnes en âge de voter à Étain, 44,8% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 40,85% pour le second round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au second tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - Le député d'Étain se dévoilera ce dimanche 19 juin au soir Au cas où vous doutez encore des candidats finalistes de cette 2ème manche dans la circonscription d'Étain, prenez le temps de réfléchir. Les 3 bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Étain - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Étain aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Meuse

Tête de liste Liste Florence Goulet Rassemblement National Anne Bois Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Étain - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Étain

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Meuse

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Étain Florence Goulet (Ballotage) Rassemblement National 32,68% 33,14% Anne Bois (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,17% 19,51% Johan Laflotte Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,23% 15,69% Jean-Marie Addenet Les Républicains 13,49% 7,84% Pascal Haros Divers gauche 6,85% 5,88% Yves Dhyvert Ecologistes 2,92% 10,78% Michel Menneson Reconquête ! 2,54% 3,24% Martin Gallic Divers centre 2,47% 0,98% Michel Testi Ecologistes 1,38% 0,98% Nicolas Bedel Droite souverainiste 1,33% 0,88% Pierre Nordemann Divers extrême gauche 0,93% 1,08% Jean-Luc Duret Divers centre 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Étain Taux de participation 45,72% 40,34% Taux d'abstention 54,28% 59,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 0,78% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,39% Nombre de votants 27 214 1 032

Le résultat de l'élection législative 2022 à Étain a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National arrache la première place chez les 2558 électeurs inscrits dans la 2ème circonscription de la Meuse résidant à Étain. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de la 2ème circonscription de la Meuse découlera de la conduite des électeurs des 247 autres communes qui lui sont rattachées. Dans la ville, Florence Goulet a engrangé 33% des voix. Anne Bois (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Johan Laflotte (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec 20% et 16% des votes. L'abstention parmi les habitants enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 60%.

Législatives 2022 à Étain : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants d'Étain (55) seront amenés à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant favoriseront-ils ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 42% des votes au premier tour à Étain. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 13% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Étain avec 62% des votes, abandonnant donc à Emmanuel Macron 38% des voix. Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ?