En direct

19:29 - Qui vont élire les supporters de gauche à Étain ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 12,54% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote d'Étain il y a deux mois. Les reports des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,16% et 1,76% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 16,46% à Étain pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Étain ? La Nupes s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces tendances nationales des dernières semaines se répercuteront sans doute sur le résultat des législatives à Étain dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or Marine Le Pen avait atteint la première position lors de la dernière élection présidentielle à Étain avec 42,45% des votes, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 22,47%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 12,54% et Éric Zemmour à 6,75%. Mais en France, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - À Étain, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Étain, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 28,25% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 29,73% au premier tour. Le conflit militaire ukrainien et ses retombées en matière économique et énergétique pourraient en effet priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Étain.

11:30 - À Étain, les chiffres de l'abstention lors des législatives seront un élément important Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Lors des élections législatives de 2017, 59,15% des électeurs d'Étain avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 55,2% pour le second tour. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012.