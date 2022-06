En direct

19:26 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Étival-Clairefontaine ? Une des clés de ces élections législatives, en France comme à Étival-Clairefontaine, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait atteint 10,09% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,62% et 1,09% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement obtenir 13,8% à Étival-Clairefontaine pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Étival-Clairefontaine ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Ces indicateurs des dernières heures s'appliqueront sans doute à Étival-Clairefontaine ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or à Étival-Clairefontaine, Marine Le Pen figurait en pôle position de la dernière élection avec 43,74% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 20,18%, puis, avec 10,09%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,7%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à 21,95%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 à Étival-Clairefontaine reste l'abstention L'une des clés du scrutin législatif sera incontestablement la participation à Étival-Clairefontaine. La perte de pouvoir d'achat serait notamment susceptible de faire le jeu de l'abstention à Étival-Clairefontaine. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,85% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 77,37% au premier tour, soit 1 607 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Étival-Clairefontaine ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? En 2017, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 57,63% au premier tour dans la commune à Étival-Clairefontaine, à comparer avec un taux d'abstention de 54,62% au second tour.