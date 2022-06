Résultat de la législative à Fay-de-Bretagne : en direct

12/06/22 11:22

Bienvenue sur cette page où nous tenterons de donner les clés de ce 1er volet des législatives à Fay-de-Bretagne, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Se trouvent en lice 11 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel prétendant à l'hémicycle fixeront en tête des résultats des législatives les habitants de Fay-de-Bretagne à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il faire confiance à cette commune pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 30,01% des votes au premier tour à Fay-de-Bretagne. L'ex-banquier de la Banque Rothschild avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,20% et 21,12% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Fay-de-Bretagne avec 62,37% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 37,63% des votes.