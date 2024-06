Résultat des législatives à Fégréac : l'élection 2024 en direct

12:07 - Taux de participation aux élections : le cas de Fégréac

Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Fégréac (44460), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,63% au premier tour et seulement 53,22% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 708 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,11% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 82,03% au premier tour, c'est-à-dire 1 401 personnes.