Résultat de la législative à Fraize : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fraize sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Que vont trancher les supporters de gauche à Fraize ? Dans les 2 bureaux de vote de Fraize, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait atteint 13,76% des suffrages en avril dernier dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,05% et 0,9% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 16,71% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Fraize. 16:30 - À Fraize, des sondages aussi parlants ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront sans doute un écho sur les législatives à Fraize au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or l'élection présidentielle d'avril, à Fraize cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 44,34% des suffrages. A la suite, se trouvait Emmanuel Macron à 18,94%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,76% et Éric Zemmour à 7,42%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des voix dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux législatives à Fraize Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Fraize, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie serait notamment susceptible de priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Fraize (88230). En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 74,46% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 72,48% au premier tour, c'est-à-dire 1 601 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation à Fraize va-t-elle encore baisser aux élections législatives ? Comment ont voté d'habitude les habitants de cette ville lors des derniers scrutins ? A l'occasion des précédentes élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 44,6% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Fraize, contre un taux de participation de 39,34% au round numéro deux. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Fraize pour ces législatives La ville de Fraize ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. 12 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Fraize soit un peu plus en moyenne que dans les autres territoires. Les résultats seront communiqués dès 20 heures dans cet espace.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Fraize comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Tête de liste Liste Emmanuel Thiebaut Ecologistes David Valence Ensemble ! (Majorité présidentielle) Charlotte Moreau Nouvelle union populaire écologique et sociale Lionel Chambrot Divers extrême gauche Caroline Privat Mattioni Les Républicains Jean-Luc Schaffhauser Divers droite Pierre-Jean Robinot Droite souverainiste Sudarshan Jugowal Ecologistes Martine Canadas Divers droite Jeanne-Françoise Langlade Divers extrême gauche Elisa Moré Régionaliste Gaëtan Dussausaye Rassemblement National

Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 44% des suffrages au premier tour à Fraize, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 19% et 14% des suffrages. Le choix des habitants de Fraize était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (68% des voix), laissant donc 32% des voix à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Fraize (Vosges) seront invités à contribuer aux législatives comme partout en France. Pour quel candidat pencheront-ils ?