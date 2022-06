Résultat de la législative à Godewaersvelde : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Godewaersvelde sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Godewaersvelde. En direct 18:37 - Un premier résultat porteur pour la coalition LFI-PS-EELV à Godewaersvelde La coalition de gauche pouvait viser un total théorique de 26,61% à Godewaersvelde avant ces élections légilsatives. L'équivalent du cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. L'Insoumis à l'Assemblée a pourtant cumulé 24,9% des suffrages il y a sept jours. La Nupes avait ainsi terminé première. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Rassemblement National à Godewaersvelde ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Le 12 juin dernier au soir du premier round des élections législatives, les citoyens de Godewaersvelde ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 24,9% des bulletins de vote. En seconde place, la candidature Rassemblement National capte 24,26% des votes. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 21,82% des votes. 13:30 - À Godewaersvelde, le score de l'abstention à l'occasion du 2ème tour des législatives sera un élément décisif Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des derniers scrutins. Il y a 5 ans, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 47,56% des votants de Godewaersvelde au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,06% au deuxième round. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour d'élections législatives ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux d'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au deuxième tour contre 44,6% au deuxième tour du scrutin de 2012. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Godewaersvelde ! Les paramètres clés des législatives 2022 Les clés de le second tour des législatives 2022 à Godewaersvelde sont simples : la commune n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Autre point clé: les électeurs auront jusqu'à 18 heures ce soir pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour minimiser l'abstention.

Résultats des législatives 2022 à Godewaersvelde - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Godewaersvelde aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 15ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Pierrick Berteloot Rassemblement National Emilie Ducourant Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Godewaersvelde - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Godewaersvelde

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 15ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Godewaersvelde Pierrick Berteloot (Ballotage) Rassemblement National 26,42% 24,26% Emilie Ducourant (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,03% 24,90% Claude Nicolet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,60% 21,82% Stephane Dieusaert Les Républicains 10,69% 9,63% Jérôme Darques Divers droite 5,53% 2,18% Caroline Landtsheere Divers droite 3,16% 1,67% Stéphane Ledez Divers centre 2,99% 4,11% Marc Deneuche Divers centre 2,54% 2,82% Aurélie Leleu Reconquête ! 2,52% 1,67% Joël Duyck Divers droite 2,37% 0,13% Gaétan Lamérant Ecologistes 2,15% 2,82% Anne Abadie Divers droite 1,60% 1,03% Benjamin Dubiez Divers extrême gauche 1,36% 1,03% Anne-Lise Perche Droite souverainiste 1,04% 1,93% Participation au scrutin Circonscription Godewaersvelde Taux de participation 48,32% 52,59% Taux d'abstention 51,68% 47,41% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99% 2,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82% 1,72% Nombre de votants 47 249 813

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Godewaersvelde. Au sein de la 15ème circonscription du Nord, les 1546 citoyens de Godewaersvelde ont pris parti pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au niveau de la commune, Emilie Ducourant a réuni 25% des voix. Elle précède Pierrick Berteloot (Rassemblement National) et Claude Nicolet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent 24% et 22% des voix. Le taux d'abstention s'élève à 47% des habitants habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 15ème circonscription du Nord (soit 813 votants). Ces chiffres ne représentent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la 15ème circonscription du Nord, 53 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Godewaersvelde : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 29,29% des votes au premier tour à Godewaersvelde. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,95% et 16,07% des suffrages. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour en rassemblant 51,99% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 48,01% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Godewaersvelde seront amenés à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022.