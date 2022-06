Résultat des législatives à Godewaersvelde - Election 2022 (59270) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Godewaersvelde

Le résultat des élections législatives 2022 à Godewaersvelde est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 15ème circonscription du Nord

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Godewaersvelde a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Godewaersvelde. Les citoyens de 53 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Godewaersvelde Pierrick Berteloot Rassemblement National 26,42% 24,26% Emilie Ducourant Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,03% 24,90% Claude Nicolet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,61% 21,82% Stephane Dieusaert Les Républicains 10,69% 9,63% Jérôme Darques Divers droite 5,53% 2,18% Caroline Landtsheere Divers droite 3,16% 1,67% Stéphane Ledez Divers centre 2,99% 4,11% Marc Deneuche Divers centre 2,54% 2,82% Aurélie Leleu Reconquête ! 2,52% 1,67% Joël Duyck Divers droite 2,37% 0,13% Gaétan Lamérant Ecologistes 2,15% 2,82% Anne Abadie Divers droite 1,60% 1,03% Benjamin Dubiez Divers extrême gauche 1,36% 1,03% Anne-Lise Perche Droite souverainiste 1,04% 1,93% Participation au scrutin Circonscription Godewaersvelde Taux de participation 48,32% 52,59% Taux d'abstention 51,68% 47,41% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99% 2,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82% 1,72% Nombre de votants 47 249 813

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Godewaersvelde sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:00 - Qui vont élire les supporters de gauche à Godewaersvelde ? Un des enjeux de ces élections législatives, en France comme à Godewaersvelde, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 16,07% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,35% et 2,68% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 23,1% pour la coalition de gauche. 16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Godewaersvelde ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Godewaersvelde, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,29% des suffrages. A la suite, se trouvait Emmanuel Macron à 28,95%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,07% et Éric Zemmour à 5,36%. Les indicateurs nationaux des derniers jours chambouleront probablement la situation à Godewaersvelde dimanche. Et pour rappel, la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote ce vendredi soir. Dans cette séquence, le RN a dépassé les 19%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Godewaersvelde ? L'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le niveau d'abstention à Godewaersvelde. L'inflation serait de nature à faire gagner l'abstention à Godewaersvelde. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 17,82% dans la ville, à comparer avec une abstention de 21,05% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Godewaersvelde lors du premier tour des législatives ? Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. En 2017, à l'occasion des législatives, le taux de participation avait atteint 56,94% au premier tour au niveau de Godewaersvelde. Le taux de participation était de 52,44% au round deux. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives 2022 à Godewaersvelde Pour ces nouvelles élections à Godewaersvelde, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 - Salle des Fêtes à Bureau 2 Salle des Sports) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 1549 votants à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 14 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Godewaersvelde : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 29,29% des votes au premier tour à Godewaersvelde. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,95% et 16,07% des suffrages. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour en rassemblant 51,99% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 48,01% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Godewaersvelde seront amenés à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022.