Résultat de la législative à Granges-Aumontzey : 2e tour en direct

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à Granges-Aumontzey ?

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Granges-Aumontzey. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a raflé 32,44% des suffrages dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er tour de la législative. Elle a devancé les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent respectivement 26,16% et 22,79% des voix.