En direct

19:26 - Quel résultat aux législatives de Granges-Aumontzey pour la coalition LFI-PS-EELV ? Dans l'unique bureau de vote de Granges-Aumontzey, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 17,92% des suffrages il y a deux mois dans la cité. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,43% et 2,16% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 22,51% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Granges-Aumontzey.

16:30 - À Granges-Aumontzey, des sondages aussi pertinents qu'en France ? Marine Le Pen avait atteint la première position à l'issue de la dernière élection suprême à Granges-Aumontzey avec 29,45% des votes, au 1er round. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 25,07%, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,92% et Éric Zemmour à 6,2%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront sans doute bouleverser ces équilibres et donc le résultat des législatives à Granges-Aumontzey ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Granges-Aumontzey ? Le taux de participation constituera indéniablement l'un des critères essentiels du scrutin législatif à Granges-Aumontzey. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,75% des votants de la ville. Le taux de participation était de 74,93% au premier tour, soit 1 518 personnes. L'inflation combinée avec les craintes engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, sont par exemple capables de priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Granges-Aumontzey.

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Granges-Aumontzey ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, au moment des législatives, 58,4% des inscrits sur les listes électorales de Granges-Aumontzey avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 51,82% pour le round numéro deux.