Les habitants de Guémené-Penfao avaient donné 23,34% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la première manche de la présidentielle 2022. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,51% et 2,43% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total estimé à 29,28% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

À Guémené-Penfao, Emmanuel Macron avait pu grimper à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 26,27% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,34%, puis, avec 22,16%, Marine Le Pen et enfin, à 6,21%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de près de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines boulverseront sans doute la situation à Guémené-Penfao au 1er tour. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombée à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Guémené-Penfao ?

L'un des facteurs importants de ce scrutin législatif sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Guémené-Penfao. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient entre autres inciter les électeurs de Guémené-Penfao à rester chez eux. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,72% dans la ville. Le taux de participation était de 76,56% au premier tour, ce qui représentait 3 057 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.