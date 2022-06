Résultat de la législative à Hazebrouck : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Hazebrouck sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - À Hazebrouck, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? La majorité a baissé tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Hazebrouck. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Au premier tour de la dernière présidentielle, à Hazebrouck, Marine Le Pen figurait en première position avec 32,63% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,27%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 17,68% et Éric Zemmour à 4,86%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des législatives 2022 à Hazebrouck À Hazebrouck, le taux de participation sera immanquablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2022. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des foyers français pourraient avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs d'Hazebrouck (59190). En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 72,83% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 71,4% au premier tour, c'est-à-dire 11 973 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Hazebrouck ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières consultations politiques. En 2017, au moment des élections législatives, 49,95% des personnes en capacité de voter à Hazebrouck avaient participé à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 43,84% au deuxième round. La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Hazebrouck fait l'objet d'un arrêté pour voter jusqu'à 19 heures On vote déjà depuis plusieurs heures à Hazebrouck et il reste encore du temps pour se prononcer puisque l'unique bureau de vote de la cité peut accueillir les électeurs jusqu'à 19 heures. Ce sont 14 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Hazebrouck

Les élections législatives 2022 auront lieu à Hazebrouck comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 15ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Anne Abadie Divers droite Anne-Lise Perche Droite souverainiste Caroline Landtsheere Divers droite Stephane Dieusaert Les Républicains Marc Deneuche Divers centre Stéphane Ledez Divers centre Pierrick Berteloot Rassemblement National Gaétan Lamérant Ecologistes Claude Nicolet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Joël Duyck Divers droite Emilie Ducourant Nouvelle union populaire écologique et sociale Jérôme Darques Divers droite Aurélie Leleu Reconquête ! Benjamin Dubiez Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Hazebrouck : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 32,6% des voix au premier tour à Hazebrouck, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 28,3% et 17,7% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Hazebrouck gratifiée de 50,6% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49,4% des voix. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des législatives 2022 à Hazebrouck (59190) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.