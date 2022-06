19:50 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Issé ?

Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Issé, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait enregistré 15,57% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les transferts des votes d'EELV et du PS sont aussi à observer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,66% et 2,18% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 20,41% à Issé pour ce premier tour des législatives.