Résultat des législatives 2022 à Joué-sur-Erdre

Le résultat des élections législatives 2022 à Joué-sur-Erdre est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Loire-Atlantique

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Joué-sur-Erdre. Jean-Claude Raux a enregistré 38% des suffrages au niveau de la commune. Jordan Esnault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Teddy Bougot (Rassemblement National) recueillent dans l'ordre 20% et 19% des suffrages. Reste encore à savoir si les électeurs des 61 autres communes rattachées à la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique feront les mêmes choix que ceux de Joué-sur-Erdre. Le niveau de la participation représente 53% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (soit 872 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Joué-sur-Erdre Jean-Claude Raux Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,77% 38,40% Jordan Esnault Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,19% 20,04% Teddy Bougot Rassemblement National 17,21% 19,20% Francois Guyot Les Républicains 9,56% 5,49% François-Xavier Le Hécho Divers centre 3,89% 4,54% Sandra Bureau Reconquête ! 3,53% 5,49% Catherine Laillé Divers droite 3,00% 3,27% Tony Petit Droite souverainiste 1,49% 0,42% Marie-Paule Catheline Divers extrême gauche 1,36% 1,27% Karine Letellier Ecologistes 1,07% 1,37% Jacky Flippot Régionaliste 0,95% 0,53% Participation au scrutin Circonscription Joué-sur-Erdre Taux de participation 48,33% 52,76% Taux d'abstention 51,67% 47,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03% 2,26% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,41% Nombre de votants 55 753 974

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Joué-sur-Erdre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:35 - Qui vont retenir les supporters de gauche à Joué-sur-Erdre ? Un des paramètres majeurs de ces législatives 2022, en France comme à Joué-sur-Erdre, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait cumulé 22,07% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,36% et 1,56% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 29,99% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Joué-sur-Erdre. 16:30 - À Joué-sur-Erdre, des sondages tout aussi convaincants ? À Joué-sur-Erdre, Emmanuel Macron finissait en première position de la dernière élection avec 30,06% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 22,63%. Arrivaient ensuite, avec 22,07%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,36%, Yannick Jadot. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront probablement remettre en question ce tableau à Joué-sur-Erdre au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Joué-sur-Erdre ? À Joué-sur-Erdre, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera l'étendue de la participation. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 77,37% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,05% au premier tour, ce qui représentait 1 453 personnes. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à de faire baisser le taux de participation à Joué-sur-Erdre. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Joué-sur-Erdre ? Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Durant les dernières élections législatives, 56,05% des inscrits sur les listes électorales de Joué-sur-Erdre s'étaient rendus aux urnes au premier tour, contre une participation de 45,54% au second round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les infos clés des élections à Joué-sur-Erdre Pour ces législatives à Joué-sur-Erdre, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 Est à Bureau 2 Ouest) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 1838 électeurs à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 11 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Législatives 2022 à Joué-sur-Erdre : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 30% des votes au premier tour à Joué-sur-Erdre, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et celui qui endossa le costume du troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 23% et 22% des voix. Le choix des citoyens de Joué-sur-Erdre était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (61% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 39% des suffrages. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives à Joué-sur-Erdre à la mi-juin ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022.