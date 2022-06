Résultat de la législative à l'Île-Rousse : en direct

12/06/22 11:27

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de l'Île-Rousse sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:27 - Les isloirs ferment à 18 heures à l'Île-Rousse Pour ces législatives à l'Île-Rousse, les 3 bureaux de vote (de Salle du Conseil Municipal à Centre Jean Simi) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2521 électeurs à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 8 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit sensiblement moins que la moyenne dans le pays.

Résultat des élections législatives 2022 à l'Île-Rousse

Les élections législatives 2022 auront lieu à l'Île-Rousse comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Corse

Tête de liste Liste Jean-Félix Acquaviva Régionaliste François-Xavier Ceccoli Divers droite Marie Dominique Salducci Droite souverainiste Amélie Raffaelli - Franceschi Divers gauche Baronne Ml Mariani Divers Lionel Mortini Régionaliste Viviane Rongione Divers extrême gauche Jean Cardi Rassemblement National

Législatives 2022 à l'Île-Rousse : les enjeux

Les électeurs de l'Île-Rousse (20220) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 27% des votes au premier tour à l'Île-Rousse. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 19% et 17% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de l'Île-Rousse gratifiée de 55% des voix, laissant donc 46% des suffrages à Emmanuel Macron. Les citoyens de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?