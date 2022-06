En direct

19:34 - Quel résultat à la Boissière-de-Montaigu pour la coalition LFI-PS-EELV ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des paramètres de ces législatives, à la Boissière-de-Montaigu comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait enregistré 14,67% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,61% et 1,75% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 22,03% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à la Boissière-de-Montaigu ? Lors du dernier scrutin présidentiel, à la Boissière-de-Montaigu, Emmanuel Macron accostait en première position avec 40,91% des voix, devant Marine Le Pen à 18,53%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 14,67% et Yannick Jadot à 5,61%. Par contre en France, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines modifieront certainement ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche. Pour rappel le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à la Boissière-de-Montaigu ? À la Boissière-de-Montaigu, la participation constituera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2022. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine pourrait pousser les électeurs de la Boissière-de-Montaigu (85600) à se désintéresser du scrutin. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 80,02% des électeurs habilités dans la localité s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 81,64% au premier tour, ce qui représentait 1 467 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à la Boissière-de-Montaigu ? L'étude des rendez-vous électoraux passés permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, durant les législatives, 52,28% des personnes habilitées à participer à une élection à la Boissière-de-Montaigu avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 42,03% pour le deuxième round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.