Résultat des législatives 2024 à Vendrennes (85250) – 2e tour [PUBLIE]

Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Quand on analyse la progression du RN qui émerge des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour le mouvement entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà important. La part d'électeurs conquis par le parti à Vendrennes s'élève par ailleurs à 13 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. Suffisamment pour anticiper une installation durable du parti localement, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

Il s'agit maintenant de savoir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera semblable à celle de 2022 ou non. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Vendrennes, déjà couverte par la 4ème circonscription de la Vendée, avait aussi vu le binôme estampillé Divers droite l'emporter avec 47,59%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, restera derrière à 14,14%. Sur la commune de Vendrennes, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera victorieuse au moment du second tour, avec 70,60% contre 29,40% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle).

Avec 41,33% des votes, Véronique Besse (Divers droite) a pris la pôle position à Vendrennes, le 30 juin dernier au soir du premier round des législatives. Jacques Proux (Rassemblement National) et Julie Mariel-Godard (Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 27,93% et 15,43% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Véronique Besse qui terminait en pôle position dans la 4ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 39,31%, devant Jacques Proux avec 22,88% et Ilias Nagnonhou avec 18,46%.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Vendrennes

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Vendrennes révèlent des tendances claires susceptibles d'affecter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 98 hab/km² et un taux de chômage de 4,56%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (90,08%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 596 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,57%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,56%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Vendrennes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,31% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.