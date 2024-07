Résultat des législatives 2024 à Mesnard-la-Barotière (85500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Mesnard-la-Barotière, quel candidat vont élire les électeurs de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024 a accumulé les votes du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour ce dimanche. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,04% des bulletins à Mesnard-la-Barotière. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (12,25%).

20:58 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Mesnard-la-Barotière ? Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. La progression du RN semble déjà puissante à Mesnard-la-Barotière entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (12,04%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (26,74%), de l'ordre de 14 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote offrant au RN une progression de près de 150 sièges par rapport à la dernière élection des députés (89 sièges). Suffisamment pour anticiper un ancrage durable du parti dans la zone, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Que peuvent montrer les scores des législatives 2022 pour Mesnard-la-Barotière ? Reste dorénavant à découvrir si la tendance au deuxième tour sera semblable ou non à celle de 2022. A l'époque dans la commune de Mesnard-la-Barotière, lors des élections du Parlement, le score était aussi de 50,33% pour Véronique Besse , Mesnard-la-Barotière faisant déjà partie de la 4ème circonscription de la Vendée. Sur la commune de Mesnard-la-Barotière, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera désignée à l'issue du second tour, avec 64,74% contre 35,26% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle).

20:05 - Véronique Besse (Divers droite) devant avec 42,8% à Mesnard-la-Barotière aux législatives Véronique Besse (Divers droite) a amassé 42,8% des voix à Mesnard-la-Barotière dimanche 30 juin 2024, au soir du premier tour des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de devancer Jacques Proux (Rassemblement National) et Julie Mariel-Godard (Nouveau Front populaire) avec 26,74% et 15,04% des votants. Véronique Besse était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 39,31%, devant Jacques Proux avec 22,88% et Ilias Nagnonhou avec 18,46%.

19:21 - La participation scrutée avec attention à Mesnard-la-Barotière L'étude des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En comparaison avec les européennes de début juin, la participation lors du premier round des législatives 2024 à Mesnard-la-Barotière s'est accrue, s'élevant à 74,0%. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage de participation atteignait en effet 54,01% des inscrits sur les listes électorales de Mesnard-la-Barotière. Le taux de participation était de 53,99% lors des élections européennes de 2019. En proportion, au niveau du pays, la participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Mesnard-la-Barotière ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Mesnard-la-Barotière, qu'en est-il de la participation ? Dans la ville, le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 74%. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,11% au premier tour. Au second tour, 39,69% des votants se sont déplacés. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 84,82% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 82,51% au premier tour, soit 849 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Mesnard-la-Barotière ?

17:29 - Mesnard-la-Barotière : démographie et socio-économie impactent les législatives La structure démographique et socio-économique de Mesnard-la-Barotière détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Dans la ville, 25,36% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 15,28% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (7,02%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 466 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,73%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,67%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Mesnard-la-Barotière mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,05% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.