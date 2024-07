Résultat des législatives 2024 à Saint-Malô-du-Bois (85590) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Saint-Malô-du-Bois ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont 28,06% des votes qu'a récoltés l'attelage à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes en 2022. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire lors du premier tour des législatives à Saint-Malô-du-Bois. On trouvait un binôme Divers droite en pôle position au premier tour, avec 38,93 % des suffrages. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Véronique Besse (Divers droite) Divers droite qui l'emportait au second tour.

20:58 - Le Rassemblement national à Saint-Malô-du-Bois, un favori aux législatives ? Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à observer localement. Le parti nationaliste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle fièvre bleu marine à Saint-Malô-du-Bois ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est expéditif, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 12 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Que peuvent enseigner les tendances des législatives 2022 pour Saint-Malô-du-Bois ? Le résultat du scrutin législatif de 2022 est aussi un enseignement à décortiquer au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, Véronique Besse l'emportait également au premier tour dans la ville de Saint-Malô-du-Bois, grappillant 40,63% des suffrages sur place. A l'issue du second round,c'est encore Véronique Besse qui va glaner le plus de votes, avec 53,80% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,20%.

20:05 - Véronique Besse (Divers droite) en tête lors de la législative à Saint-Malô-du-Bois Avec 38,93% des bulletins de vote, Véronique Besse (Divers droite) a pris la tête à Saint-Malô-du-Bois, dimanche 30 juin dernier pour le premier tour de l'élection législative. Jacques Proux (Rassemblement National) et Ilias Nagnonhou (Majorité présidentielle) suivaient en recevant respectivement 23,14% et 22,74% des votants à l'échelle de la métropole. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Véronique Besse rassemblant cette fois 39,31%, devant Jacques Proux avec 22,88% et Ilias Nagnonhou avec 18,46%.

19:21 - Législatives 2024 à Saint-Malô-du-Bois : une participation inédite ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? À Saint-Malô-du-Bois, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 était de 24,83%, moins élevé de 18 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 347 inscrits sur les listes électorales à Saint-Malô-du-Bois, 42,84% étaient en effet restés chez eux, contre un taux d'abstention de 45,19% lors du scrutin de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Malô-du-Bois, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? Le taux d'abstention constitue immanquablement un critère important de ce scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Malô-du-Bois était de 24,83%. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 16,62% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,93% au second tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,09% au premier tour. Au second tour, 56,24% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Malô-du-Bois ? Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Saint-Malô-du-Bois ?

17:29 - Les données démographiques de Saint-Malô-du-Bois révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la 2e manche des élections législatives à Saint-Malô-du-Bois comme dans toute la France. Avec une population de 1 618 habitants répartis dans 676 logements, cette ville présente une densité de 111 hab par km². Ses 87 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 493 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (91,27%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 32,97% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 48,88% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 584,96 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Saint-Malô-du-Bois, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.