Résultat des législatives 2024 à Tiffauges (85130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - 24,5% pour le Front populaire à Tiffauges L'autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après la construction du Front populaire dès le premier tour. Le bloc a obtenu 28,06% des votes à l'échelle de la France dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,5% des bulletins à Tiffauges. Une performance à comparer néanmoins avec les 23,83% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 14 points à Tiffauges L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle poussée à Tiffauges ce dimanche 7 juillet ? La projection est acrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Tiffauges ? Reste maintenant à découvrir si la tendance au second tour sera comparable ou non à celle de 2022. Les élections législatives à l'époque à Tiffauges seront aussi favorables, au premier tour, aux candidats Divers droite qui récolteront 36,60% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 4ème circonscription de la Vendée. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Véronique Besse (Divers droite) finalement en tête localement, avec 60,29%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,71%.

20:05 - Véronique Besse (Divers droite) en avance avec 34,3% à Tiffauges aux législatives Grâce à 34,3% des suffrages, Véronique Besse (Divers droite) a pris les devants à Tiffauges, dimanche 30 juin pour le premier tour de l'élection législative. Un score qui lui a permis de précéder Julie Mariel-Godard (Union de la gauche) et Jacques Proux (Rassemblement National) avec respectivement 24,5% et 21,83% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Véronique Besse rassemblant cette fois 39,31%, devant Jacques Proux avec 22,88% et Ilias Nagnonhou avec 18,46%.

19:21 - Scrutins à Tiffauges : quelles leçons tirer de l'abstention ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? Les chiffres montrent un taux d'abstention de 28,89% au 1er tour des élections législatives 2024 à Tiffauges, inférieur de 16 points à celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 44,66% des personnes aptes à participer à une élection à Tiffauges avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 46,1% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives 2024 à Tiffauges ? À Tiffauges, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement l'abstention. L'abstention s'élevait à 28,89% à Tiffauges lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,3% au premier tour et 58,45% au second tour. Lors du premier tour de la présidentielle, sur les 1 291 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 19,52% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,39% au second tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont capables de faire augmenter le pourcentage de participation à Tiffauges (85130).

17:29 - Tiffauges et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Tiffauges, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Dans la localité, 19,48% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,1% de plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (15,94%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 654 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,60%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,52%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Tiffauges mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,58% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.