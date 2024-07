Résultat des législatives 2024 à Saint-Mars-la-Réorthe (85590) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se rabattre les voix de la gauche à Saint-Mars-la-Réorthe ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire lors du premier tour des législatives la semaine dernière à Saint-Mars-la-Réorthe. C'est un binôme Divers droite qui y prenait la première place au premier tour, avec 47,7 % des bulletins. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Véronique Besse (Divers droite) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - 16 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Saint-Mars-la-Réorthe Le score obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections législatives, à l'échelle locale, comme au niveau national. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Saint-Mars-la-Réorthe entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Un nouveau bond pourrait bien s'afficher ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Mars-la-Réorthe Il s'agit à ce stade de savoir si la tendance au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Lors des dernières législatives, Véronique Besse l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Saint-Mars-la-Réorthe, récoltant 45,41% des suffrages sur place. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Divers droite avec 66,67% contre 33,33% pour les perdants. Véronique Besse conservait donc son avance sur place.

20:05 - À Saint-Mars-la-Réorthe, les résultats des législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? A en croire les toutes dernières projections communiquées entre les deux tours, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de décrocher moins de 250 députés au terme des élections législatives. L'union de la gauche pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient préserver entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales. Le dimanche 30 juin 2024, les habitants de Saint-Mars-la-Réorthe ont placé en tête Véronique Besse (Divers droite), à qui ils ont accordé 47,7% des bulletins de vote. En seconde place, Jacques Proux (Rassemblement National) ramassait 24,15%. De son côté, Ilias Nagnonhou (Ensemble pour la République) recueillait 14,77% des électeurs. Véronique Besse était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 39,31%, devant Jacques Proux avec 22,88% et Ilias Nagnonhou avec 18,46%.

19:21 - Résultats à Saint-Mars-la-Réorthe : quels enseignements tirer de l'abstention ? L'observation des précédents scrutins électoraux permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Le premier tour des législatives 2024 à Saint-Mars-la-Réorthe a connu une participation de 71,33%, supérieure de 13 points à celle des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, parmi les 718 personnes en âge de voter à Saint-Mars-la-Réorthe, 58,08% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 57,16% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Mars-la-Réorthe, la participation était de 71,33% lors du premier round des législatives 2024 Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Saint-Mars-la-Réorthe, qu'en est-il de la participation ? Saint-Mars-la-Réorthe a enregistré une participation de 71,33%, dimanche, pour le premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 85,19% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 86,48% au second tour, c'est-à-dire 614 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,34% au premier tour et 46,9% au second tour. Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Saint-Mars-la-Réorthe ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Mars-la-Réorthe Dans la ville de Saint-Mars-la-Réorthe, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,51% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 103 habitants par km² et 47,91% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,45%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 400 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,17%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,03%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Mars-la-Réorthe mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,91% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.