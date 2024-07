Résultat des législatives 2024 à Montaigu-Vendée : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Démographie et politique à Montaigu-Vendée, un lien étroit

Quelle influence les habitants de Montaigu-Vendée exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,2%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (69,79%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,05%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 7 995 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,12%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,55%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Montaigu-Vendée mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,71% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.