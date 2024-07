Résultat des législatives 2024 à la Copechagnière (85260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se diriger les voix de la gauche à la Copechagnière ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à la Copechagnière, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 16,26% des votes dans la localité. Un score qui n'a pourtant pas évolué en comparaison des 16,78% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 17 points grattés en 2 ans par le RN à la Copechagnière L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 17 points ici entre 2022 et 2024. Un chiffre encore un peu plus élevé pourrait bien apparaitre ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives il y a deux ans à la Copechagnière ? Il s'agit désormais de savoir si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire à celle de 2022 ou éloignée. Le premier tour des législatives il y a deux ans à la Copechagnière offrait également 39,14% pour Véronique Besse des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 18,09% des voix. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Divers droite avec 60,59% contre 39,41% pour les perdants. Véronique Besse conservait donc son avance sur place.

20:05 - Que peuvent enseigner les tendances de dimanche dernier pour La Copechagnière ? Grâce à 37,65% des votes, Véronique Besse (Divers droite) a pris la tête à la Copechagnière, le 30 juin 2024 lors du 1er tour des législatives. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Jacques Proux (Rassemblement National) et Julie Mariel-Godard (Nouveau Front populaire) avec 30,66% et 16,26% des votants. C'est aussi Véronique Besse qui terminait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 4ème circonscription de la Vendée, avec cette fois 39,31%, devant Jacques Proux avec 22,88% et Ilias Nagnonhou avec 18,46%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à la Copechagnière : quelle évolution ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Le 1er tour des législatives 2024 à la Copechagnière a connu une participation de 67,98%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 738 inscrits sur les listes électorales à la Copechagnière, 48,1% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 52,88% lors du scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle atteignait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À la Copechagnière, l'abstention va-t-elle augmenter au second tour des législatives ? À la Copechagnière, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est sans nul doute l'abstention. Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 à la Copechagnière s'élevait à 67,98%, dimanche dernier. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 84,14% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote. La participation était de 84,41% au premier tour, soit 590 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,18% au premier tour et 40,57% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à la Copechagnière ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français est de nature à impacter le taux de participation à la Copechagnière.

17:29 - Élections à la Copechagnière : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de la Copechagnière, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 100 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,6%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (88,38%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 311 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,84%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,64%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à la Copechagnière mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,15% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.