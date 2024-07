Résultat des législatives 2024 à Saint-Mesmin (85700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Mesmin, que vont trancher les supporters de la gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire lors des législatives dimanche dernier à Saint-Mesmin. C'est un binôme Divers droite qui s'y imposait au premier tour, avec 29,84 % des voix. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Martine Leguille-Balloy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - À Saint-Mesmin, des candidats RN favoris au 2e tour ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale. En analysant sommairement la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières législatives au niveau national, soit pas moins de quinze points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part de suffrages conquis par la formation politique à Saint-Mesmin s'élève par ailleurs à 10 points sur la même période (de 15,53% en 2022 à 25,95% le 30 juin dernier). Suffisamment pour anticiper un ancrage durable du parti dans la zone, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce dimanche ? Cet état des lieux sorti des urnes au premier tour est logiquement à mettre en parallèle avec l'élection en 2022. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Saint-Mesmin, déjà couverte par la 4ème circonscription de la Vendée, avait également vu le binôme Divers droite s'imposer avec 33,17%, alors que le RN, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, sera derrière à 15,53%. Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket Ensemble ! Avec 51,02% contre 48,98% pour les perdants. C'est en revanche Martine Leguille-Balloy (Ensemble !) qui arrivait premier au finish cette fois, avec 51,02%, devant l'adversaire Divers droite à 48,98%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Saint-Mesmin Grâce à 29,84% des votes, Véronique Besse (Divers droite) a pris les devants à Saint-Mesmin, dimanche 30 juin dernier lors du 1er round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Jacques Proux (Rassemblement National) et Ilias Nagnonhou (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 25,95% et 25,84% des votants. Véronique Besse était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 39,31%, devant Jacques Proux avec 22,88% et Ilias Nagnonhou avec 18,46%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Saint-Mesmin : une hausse par rapport aux européennes ? L'analyse des résultats des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Comme noté dans la publication précédente, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives à Saint-Mesmin était de 33,12%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 1 385 personnes en âge de voter à Saint-Mesmin, 47,58% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 44,31% lors du scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Saint-Mesmin, quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives ? À Saint-Mesmin, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter l'étendue de la participation. Dans la ville, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 66,88%. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,45% dans la ville, contre une participation de 80,37% au premier tour, soit 1 122 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,76% au premier tour. Au second tour, 38,83% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Mesmin ? Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Saint-Mesmin ?

17:29 - Élections à Saint-Mesmin : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Saint-Mesmin, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,56% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec 45,73% de population active et une densité de population de 66 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,92%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 632 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,28%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,91%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Mesmin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,42% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.