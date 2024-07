Résultat des législatives 2024 à Saint-Martin-des-Tilleuls (85130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saint-Martin-des-Tilleuls, que vont décider les supporters du Front populaire ? L'autre interrogation de ces élections sera celle du vote de gauche après la création du Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Le bloc a obtenu 28,06% des bulletins au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent lors du 1er tour des législatives à Saint-Martin-des-Tilleuls. On trouvait un binôme Divers droite en pôle position au premier tour, avec 45,71 % des votes. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Véronique Besse (Divers droite) Divers droite qui l'emportait au second tour.

20:58 - La forte progression du RN à Saint-Martin-des-Tilleuls L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des voix aux législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 16 points sur place entre 2022 et 2024. Assez pour annoncer une installation solide du parti dans la commune, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Saint-Martin-des-Tilleuls ? Le verdict du scrutin législatif de 2022 apparaît aussi comme un indicateur à mettre en parallèle au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Avec 40,96% à Saint-Martin-des-Tilleuls, le binôme Divers droite était aussi placé en tête par les votants de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Véronique Besse (Divers droite) finalement en tête localement, avec 56,44%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,56%.

20:05 - Quel verdict à l'issue des législatives 2024 à Saint-Martin-des-Tilleuls ? Dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Saint-Martin-des-Tilleuls ont préféré Véronique Besse (Divers droite), à qui ils ont accordé 45,71% des bulletins de vote. Jacques Proux (Rassemblement National) et Ilias Nagnonhou (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en recueillant 23,47% et 15,76% des électeurs dans la ville. C'est aussi Véronique Besse qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 39,31%, devant Jacques Proux avec 22,88% et Ilias Nagnonhou avec 18,46%.

19:21 - À Saint-Martin-des-Tilleuls, la participation du premier tour dépasse celle du scrutin européen Au fil des dernières années, les 1 140 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. À Saint-Martin-des-Tilleuls, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 était de 72,18%, plus important que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 51,41% dans la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls, contre un taux de participation de 46,79% pour le scrutin européen de 2019. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives à Saint-Martin-des-Tilleuls Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Saint-Martin-des-Tilleuls ? Le pourcentage de participation à Saint-Martin-des-Tilleuls pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 72,18%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 796 personnes en âge de voter dans la commune, 82,49% avaient participé au vote. La participation était de 84,05% au premier tour, soit 669 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 45,78% au premier tour et 41,38% au second tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des familles, cumulée avec les préoccupations dues à la guerre au Moyen-Orient pourraient potentiellement ramener les électeurs de Saint-Martin-des-Tilleuls (85130) dans les bureaux de vote.

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Martin-des-Tilleuls : tour d'horizon démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Martin-des-Tilleuls mettent en lumière des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 74 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,09%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Avec ses 8,92% d'agriculteurs pour 1 120 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,04%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,88%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Martin-des-Tilleuls mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,32% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.