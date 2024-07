Résultat des législatives 2024 à Saint-Paul-en-Pareds (85500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saint-Paul-en-Pareds, que vont choisir les supporters de la gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce second tour. Premier indicateur : l'ensemble a obtenu 28,06% des suffrages au niveau de la France dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent dimanche dernier à Saint-Paul-en-Pareds. C'est un ticket Divers droite qui s'y imposait au premier tour, avec 46,08 % des suffrages. La gauche restait en retrait aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Véronique Besse (Divers droite) Divers droite qui l'emportait au second tour.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement à Saint-Paul-en-Pareds lors des législatives ? La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle fièvre bleu marine à Saint-Paul-en-Pareds ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 8 points dans la municipalité.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Saint-Paul-en-Pareds ? Analyser l'entre-deux tours de 2022 fait figure d'évidence au moment de ce second tour du 7 juillet. Le premier tour des législatives à l'époque à Saint-Paul-en-Pareds offrait également 47,79% pour Véronique Besse des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 25,46% des voix. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Divers droite (53,78% contre 46,22% pour LREM). Véronique Besse conservait donc son avance sur place.

20:05 - Les données avant le 2e tour des législatives 2024 à Saint-Paul-en-Pareds D'après les projections des sondeurs dévoilées jusqu'à présent, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de s'assurer entre 210 et 250 députés à l'issue du second tour des élections législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Véronique Besse (Divers droite) a accumulé 46,08% des suffrages à Saint-Paul-en-Pareds le 30 juin 2024, lors du 1er tour de l'élection législative. En seconde position, Ilias Nagnonhou (Ensemble ! - Majorité présidentielle) recueillait 23,49%. Enfin, Jacques Proux (Rassemblement National) recueillait 15,28% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 4ème circonscription de la Vendée, Véronique Besse rassemblant cette fois 39,31%, devant Jacques Proux avec 22,88% et Ilias Nagnonhou avec 18,46%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Saint-Paul-en-Pareds lors des derniers scrutins L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Les chiffres montrent une participation de 74,27% lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Paul-en-Pareds, supérieure de 18 points à celle des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 060 inscrits sur les listes électorales à Saint-Paul-en-Pareds, 56,23% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 53,66% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Saint-Paul-en-Pareds, l'abstention peut-elle augmenter lors du 2e tour des législatives ? À Saint-Paul-en-Pareds, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement l'ampleur de la participation. Le taux de participation à Saint-Paul-en-Pareds s'élevait à 74,27% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,44% au premier tour et 47,61% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-Paul-en-Pareds ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 84,31% des personnes en capacité de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 84,1% au premier tour, c'est-à-dire 873 personnes. Les incitations à faire "barrage" au Rassemblement national seraient susceptibles de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Paul-en-Pareds.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Paul-en-Pareds : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Saint-Paul-en-Pareds, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec 50,77% de population active et une densité de population de 108 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,22% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux mesures sur le travail. Le taux de familles possédant au moins une voiture (87,6%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 549 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,91%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,0%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Paul-en-Pareds mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,02% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.