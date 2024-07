Résultat des législatives 2024 à Bazoges-en-Paillers (85130) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - À Bazoges-en-Paillers, quel candidat vont plebisciter les électeurs de gauche ?

Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou aller vers une autre candidature ? L'ensemble a récolté plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent dimanche dernier à Bazoges-en-Paillers. C'est Véronique Besse (Divers droite) qui l'emportait au premier tour, avec 42,84 % des votes. La gauche restait en retrait aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Véronique Besse (Divers droite) Divers droite qui l'emportait au second tour.