En direct

19:53 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à la Grigonnais ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à la Grigonnais. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 7,46% et 2,41% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total estimé à 35,42% pour le bloc de gauche.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à la Grigonnais ? À la Grigonnais, Jean-Luc Mélenchon glanait la meilleure place de la dernière élection avec 25,55% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 25,0%. Suivaient, avec 21,93%, Marine Le Pen et enfin, à 7,46%, Yannick Jadot. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront peut-être chambouler ce paysage lors des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives à la Grigonnais L'un des facteurs principaux des élections législatives sera sans aucun doute le niveau d'abstention à la Grigonnais. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des ménages seraient par exemple susceptibles de bénéficier à l'abstention à la Grigonnais. Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 242 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 74,34% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 75,85% au premier tour, c'est-à-dire 942 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À la Grigonnais, les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives 2022 seront un élément fort Comment ont voté ordinairement les habitants de cette commune lors des précédentes consultations politiques ? Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, 60,78% des personnes en âge de participer à une élection à la Grigonnais avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 46,09% au dernier round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.