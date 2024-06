Résultat des législatives à Laigné-en-Belin : l'élection 2024 en direct

Au cours des dernières années, les 2 324 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, durant les élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 49,58% dans la commune de Laigné-en-Belin. Le taux de participation était de 50,32% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,76% au premier tour. Au deuxième tour, 42,31% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Laigné-en-Belin ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.

Restez informé sur les législatives à Laigné-en-Belin

Les 2 bureaux de vote de la ville de Laigné-en-Belin fermeront leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Ce dimanche 30 juin 2024, les 1 890 électeurs de Laigné-en-Belin sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Il y a deux ans, les précédentes législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où Emmanuel Macron a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle coalition politique parviendra à se démarquer lors de ces élections législatives à Laigné-en-Belin ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.