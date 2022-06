Résultat des législatives à Laigné-en-Belin - Election 2022 (72220) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Résultat des législatives 2022 à Laigné-en-Belin

Le résultat des élections législatives 2022 à Laigné-en-Belin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Sarthe

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Laigné-en-Belin. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de suffrages de la part des habitants de Laigné-en-Belin de la 3ème circonscription de la Sarthe. Eric Martineau a accumulé 26% des suffrages au sein de la commune. Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Bruno Pinçon (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 26% et 21% des voix. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune pour cette circonscription s'élève à 56%. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe peut encore basculer si les électeurs des 76 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Laigné-en-Belin.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Laigné-en-Belin Bruno Pinçon Rassemblement National 27,34% 21,09% Eric Martineau Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,05% 25,89% Dominique Leloup Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 25,65% Béatrice Latouche Les Républicains 11,48% 11,59% Laurent Branchu Divers gauche 6,11% 8,63% Bernadette Coudrain Reconquête ! 3,48% 3,08% Jérôme Poisson Droite souverainiste 2,14% 2,34% Maryse Brutout Divers extrême gauche 1,73% 1,48% Henri Noël Divers 0,47% 0,25% Participation au scrutin Circonscription Laigné-en-Belin Taux de participation 46,05% 43,76% Taux d'abstention 53,95% 56,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10% 1,69% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 0,24% Nombre de votants 39 863 827

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Laigné-en-Belin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:47 - Quel candidat vont élire les supporters de gauche à Laigné-en-Belin ? Dans les 2 bureaux de vote de Laigné-en-Belin, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait enregistré 16,99% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,85% et 1,9% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 23,74% à Laigné-en-Belin pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Laigné-en-Belin ? Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à la dernière élection à Laigné-en-Belin avec 30,76% des votes exprimés, au premier tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 26,4%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 16,99% et Éric Zemmour à 5,55%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront certainement transformer cette donne à Laigné-en-Belin dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. 14:30 - À Laigné-en-Belin, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2022 ? À Laigné-en-Belin, l'un des facteurs importants du scrutin législatif sera sans nul doute le niveau de participation. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au second tour de la dernière présidentielle, 77,2% des électeurs dans la localité avaient participé au vote, contre un taux de participation de 77,05% au premier tour, ce qui représentait 1 464 personnes. La crainte d'une reprise de l'épidémie de covid-19 serait de nature à détourner l'attention des habitants de Laigné-en-Belin de leur devoir civique. 11:30 - Quels étaient les chiffres de la participation à Laigné-en-Belin en 2017 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Lors des dernières élections législatives, 62,1% des personnes aptes à participer à une élection à Laigné-en-Belin avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 51,6% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Laigné-en-Belin ? La commune de Laigné-en-Belin n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi faciliter les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. 9 candidats sont en lice pour cette élection législative à Laigné-en-Belin soit à peu près autant en moyenne que dans les autres territoires. Les résultats seront dévoilés à partir de 20 heures dans cet espace.

Législatives 2022 à Laigné-en-Belin : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 31% des suffrages au premier tour à Laigné-en-Belin, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26% et 17% des suffrages. Le choix des votants de Laigné-en-Belin était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (56% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 44% des voix. Les citoyens de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens votant à Laigné-en-Belin seront invités à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.