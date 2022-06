Résultat de la législative à Lencloître : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

Avec 38,92% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Lencloître pour le 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin. Elle a précédé les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent 31,29% et 17,02% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges.

Le résultat du premier round de l' élection législative à Lencloître est tombé. Dans la 4ème circonscription de la Vienne, les 1850 citoyens de Lencloître ont jeté leur dévolu sur le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Nicolas Turquois a raflé 39% des voix au niveau de la commune. Il coiffe au poteau Marion Latus (Rassemblement National) et Flavien Cartier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 31% et 17% des voix. Reste encore à savoir si les électeurs des 85 autres communes rattachées à la 4ème circonscription de la Vienne feront les mêmes choix que ceux de Lencloître. Le niveau de la participation représente 45% des citoyens habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription, ce qui représente 826 votants.

Quel candidat ou candidate les habitants de Lencloître placeront-ils en première place des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 36.21% des votes au premier tour à Lencloître, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien 3e homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 27.97% et 14.06% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Lencloître avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 54.13% des suffrages, laissant donc 45.87% des voix à Emmanuel Macron.